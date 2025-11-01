Com o tema “Mentes Pequenas, Grandes Raízes”, a 1ª Feira Cultural da Consciência Negra do Centro de Valorização da Criança (Cevac) será realizada nesta quarta-feira (19), a partir das 14h. O evento celebra a ancestralidade e apresenta trabalhos produzidos pelas crianças a partir dos três anos, informa a voluntária Magda Prestes.
A feira é aberta ao público e convida especialmente a comunidade do Núcleo Habitacional Presidente Geisel e bairros vizinhos. Os visitantes poderão conhecer artesanatos, cestarias, pinturas e até bonecas de pano abayomi, inspiradas na cultura afro-brasileira.
Segundo Magda, a proposta do evento é ampliar a visibilidade do trabalho já desenvolvido anualmente com as crianças. “Queremos que elas cresçam orgulhosas de suas raízes e da pluralidade do nosso país. A ideia é enaltecer a descendência afro”, destaca a voluntária.
Ela enfatiza que durante novembro os alunos participaram de atividades de estímulo criativo e imersão cultural, como degustação de sabores de origem africana e a “oficina da diversidade”, em que cada criança escolheu a cor que representa sua pele e transformou um pedaço de papelão em arte e identidade.
A feira também exibirá um painel com fotos de familiares das crianças afrodescendentes e contará com atividades de capoeira e tranças. Ao todo, 43 funcionários participam da organização, entre professores, auxiliares, equipes de limpeza e outros colaboradores.
O Cevac está localizado na rua Alziro Zarur, 13-10, Núcleo Habitacional Presidente Geisel, atende 250 crianças de quatro meses a seis anos e mantém suas atividades por meio de convênios com a Prefeitura de Bauru.