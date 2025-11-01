Com o tema “Mentes Pequenas, Grandes Raízes”, a 1ª Feira Cultural da Consciência Negra do Centro de Valorização da Criança (Cevac) será realizada nesta quarta-feira (19), a partir das 14h. O evento celebra a ancestralidade e apresenta trabalhos produzidos pelas crianças a partir dos três anos, informa a voluntária Magda Prestes.

A feira é aberta ao público e convida especialmente a comunidade do Núcleo Habitacional Presidente Geisel e bairros vizinhos. Os visitantes poderão conhecer artesanatos, cestarias, pinturas e até bonecas de pano abayomi, inspiradas na cultura afro-brasileira.

Segundo Magda, a proposta do evento é ampliar a visibilidade do trabalho já desenvolvido anualmente com as crianças. “Queremos que elas cresçam orgulhosas de suas raízes e da pluralidade do nosso país. A ideia é enaltecer a descendência afro”, destaca a voluntária.