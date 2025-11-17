17 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATÉ 28 DE NOVEMBRO

Centro Cultural da USP Bauru exibe mostra 'Expressões Femininas'

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Giane Quintela/Divulgação
O nome da exposição propõe retratar, por meio da pintura, a diversidade de rostos femininos, sentimentos e identidades fortes 
O nome da exposição propõe retratar, por meio da pintura, a diversidade de rostos femininos, sentimentos e identidades fortes 

As irmãs Julia Graciliano Costa e Laura Graciliano Costa exibem a mostra “Expressões Femininas”, no Centro Cultural do Campus USP de Bauru até o dia 28 de novembro. A exposição reúne dez obras em pintura tinta a óleo, que exploram a diversidade de rostos, emoções e identidades femininas.

Julia Graciliano Costa informa que a proposta do nome da exposição surgiu da ideia de retratar, por meio da pintura, a diversidade de rostos femininos, sentimentos e identidades fortes. 

“Cada obra pode representar diferentes sentimentos, há quem sentirá que tal rosto revela nuances de força, delicadeza, sensibilidade ou até mesmo mistério. A exposição propõe olhar para o outro com mais profundidade, reconhecendo que cada expressão carrega histórias e emoções únicas”, acrescenta a expositora.

SOBRE AS ARTISTAS

Julia tem 26 anos e é aluna do 4º ano do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). Ela sempre gostou de arte, e começou a pintar há cinco anos, mas a pintura de rostos femininos é mais recente.

“Comecei a atividade nas aulas com Giane Quintela, servidora responsável pela Oficina de Pintura do campus. A pintura surgiu como um hobby, uma forma de relaxar e de expressar sentimentos de maneira mais livre e criativa. Nesta exposição, seis das dez obras são minhas, todas em tinta a óleo sobre tela”, informa a artista.

Sua irmã Laura tem 22 anos e está estudando num cursinho pré-vestibular. Assim como Julia, começou a pintar há quatro anos e para ela, a pintura também é uma forma de expressão e um refúgio. Quatro das obras expostas são dela.

As expositoras afirmam que a pintura se tornou um espaço de conexão e reflexão, por meio do qual conseguem transformar emoções e sentimentos em cor. Para elas, pintar é um momento de pausa, onde o tempo parece desacelerar em meio a correria do dia a dia.

Finalizando, Julia informa que “esta é a nossa primeira exposição e, embora seja pequena, representa não apenas um marco pessoal, mas também um gesto de partilha. No processo de criação artística, nem sempre nos encantamos com todas as obras, especialmente durante o percurso de produção, mas aprendemos a valorizar cada etapa e a desenvolver a gratidão ao ver cada pintura concluída. Com isso, expresso os meus sinceros agradecimentos à equipe do Centro Cultural, pelo apoio e colaboração, e a servidora Giane, pela paciência, incentivo e dedicação, que foram fundamentais para que esta exposição se tornasse realidade”.

SOBRE A EXPOSIÇÃO

'Expressões Femininas', com obras de Julia Graciliano Costa e Laura Graciliano Costa

Período: Até o dia 28 de novembro
Local: Centro Cultural do Campus USP de Bauru
Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, Bauru (SP)

Informações: (14) 3235-8394 ou centrocultural@usp.br

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários