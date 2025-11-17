Sua irmã Laura tem 22 anos e está estudando num cursinho pré-vestibular. Assim como Julia, começou a pintar há quatro anos e para ela, a pintura também é uma forma de expressão e um refúgio. Quatro das obras expostas são dela.

As expositoras afirmam que a pintura se tornou um espaço de conexão e reflexão, por meio do qual conseguem transformar emoções e sentimentos em cor. Para elas, pintar é um momento de pausa, onde o tempo parece desacelerar em meio a correria do dia a dia.

Finalizando, Julia informa que “esta é a nossa primeira exposição e, embora seja pequena, representa não apenas um marco pessoal, mas também um gesto de partilha. No processo de criação artística, nem sempre nos encantamos com todas as obras, especialmente durante o percurso de produção, mas aprendemos a valorizar cada etapa e a desenvolver a gratidão ao ver cada pintura concluída. Com isso, expresso os meus sinceros agradecimentos à equipe do Centro Cultural, pelo apoio e colaboração, e a servidora Giane, pela paciência, incentivo e dedicação, que foram fundamentais para que esta exposição se tornasse realidade”.