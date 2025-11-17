As irmãs Julia Graciliano Costa e Laura Graciliano Costa exibem a mostra “Expressões Femininas”, no Centro Cultural do Campus USP de Bauru até o dia 28 de novembro. A exposição reúne dez obras em pintura tinta a óleo, que exploram a diversidade de rostos, emoções e identidades femininas.
Julia Graciliano Costa informa que a proposta do nome da exposição surgiu da ideia de retratar, por meio da pintura, a diversidade de rostos femininos, sentimentos e identidades fortes.
“Cada obra pode representar diferentes sentimentos, há quem sentirá que tal rosto revela nuances de força, delicadeza, sensibilidade ou até mesmo mistério. A exposição propõe olhar para o outro com mais profundidade, reconhecendo que cada expressão carrega histórias e emoções únicas”, acrescenta a expositora.
SOBRE AS ARTISTAS
Julia tem 26 anos e é aluna do 4º ano do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP). Ela sempre gostou de arte, e começou a pintar há cinco anos, mas a pintura de rostos femininos é mais recente.
“Comecei a atividade nas aulas com Giane Quintela, servidora responsável pela Oficina de Pintura do campus. A pintura surgiu como um hobby, uma forma de relaxar e de expressar sentimentos de maneira mais livre e criativa. Nesta exposição, seis das dez obras são minhas, todas em tinta a óleo sobre tela”, informa a artista.
Sua irmã Laura tem 22 anos e está estudando num cursinho pré-vestibular. Assim como Julia, começou a pintar há quatro anos e para ela, a pintura também é uma forma de expressão e um refúgio. Quatro das obras expostas são dela.
As expositoras afirmam que a pintura se tornou um espaço de conexão e reflexão, por meio do qual conseguem transformar emoções e sentimentos em cor. Para elas, pintar é um momento de pausa, onde o tempo parece desacelerar em meio a correria do dia a dia.
Finalizando, Julia informa que “esta é a nossa primeira exposição e, embora seja pequena, representa não apenas um marco pessoal, mas também um gesto de partilha. No processo de criação artística, nem sempre nos encantamos com todas as obras, especialmente durante o percurso de produção, mas aprendemos a valorizar cada etapa e a desenvolver a gratidão ao ver cada pintura concluída. Com isso, expresso os meus sinceros agradecimentos à equipe do Centro Cultural, pelo apoio e colaboração, e a servidora Giane, pela paciência, incentivo e dedicação, que foram fundamentais para que esta exposição se tornasse realidade”.
SOBRE A EXPOSIÇÃO
'Expressões Femininas', com obras de Julia Graciliano Costa e Laura Graciliano Costa
Período: Até o dia 28 de novembro
Local: Centro Cultural do Campus USP de Bauru
Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Endereço: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila Universitária, Bauru (SP)