Vi a postagem de uma colega de trabalho numa rede social, em que ela anunciava a doação de um filhote de cachorro sem raça definida. Decidi buscar, mas não estava tão segura em adotar nosso primeiro cão.

Ao pegar a bebê canina (uma fêmea) e levá-la até meu carro, a mãe a acompanhou… cheirava a filhotinha. Abaixei e lhe disse:

— Fique tranquila. Cuidarei muito bem de sua filhinha.