Consumir cultura sem reflexão é semelhante ao envelhecer sem amadurecer. Quem assiste a inúmeras séries e filmes no piloto automático vive como um idoso infantilizado que atravessou décadas sem realmente interrogar a própria experiência. A quantidade de vivências, assim como o excesso de informações, não garante um elevado conhecimento ou sabedoria.

Quantidade não é qualidade; não raro, é antônimo.

A sociedade do século XXI incentiva o consumismo de imagens, notícias, memes e histórias como quem abastece máquinas com dados — não pessoas. O cérebro humano, saturado, entra em piloto automático: reage, mas não interpreta; repete, mas não transforma; fala do ódio que ouve, sem interromper o ciclo.