E vamos continuar acreditando que é possível implementar as normas vigentes na Constituição Federal, sem antes de haver uma radical mudança na mentalidade estrutural da sociedade como um coletivo vivo e em cada um de nós, numa amplitude de consciência espiritual, para que a vida real se modifique para o bem de todos.

E seguimos satisfeitos com o cotidiano repetido, sem sequer acessar aquela pureza de sentimento, de bem querer, de promoção do bem estar, direito inalienável, ânsia de sermos fraternos e praticar a solidariedade extensiva aos que mais sofrem.

Sim, não será possível atingirmos a paz e a completa ausência de violência, sem encararmos estas ausências em nós mesmos.