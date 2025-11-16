E vamos continuar acreditando que é possível implementar as normas vigentes na Constituição Federal, sem antes de haver uma radical mudança na mentalidade estrutural da sociedade como um coletivo vivo e em cada um de nós, numa amplitude de consciência espiritual, para que a vida real se modifique para o bem de todos.
E seguimos satisfeitos com o cotidiano repetido, sem sequer acessar aquela pureza de sentimento, de bem querer, de promoção do bem estar, direito inalienável, ânsia de sermos fraternos e praticar a solidariedade extensiva aos que mais sofrem.
Sim, não será possível atingirmos a paz e a completa ausência de violência, sem encararmos estas ausências em nós mesmos.
Nos sentimos boas pessoas e nos acomodamos assim por milênios, sem realizar a mudança de paradigma, sem amortecer os egos inflados, sem honrar as crenças religiosas que tanto propagamos nas redes sociais.
Afinal, o que ainda precisamos provar?
Porque não fazemos a nossa parte e caminhamos em direção ao próximo que está ali na esquina e espera um sorriso e um certo acolhimento, entendimento.
Que olhar de superioridade necessitamos colocar na mesa durante o almoço ou a ceia de Natal?
O que conquistamos materialmente, ou o status social, lugar de poder, nos tornou mais dignos e seres humanos melhores e engajados na construção de um mundo melhor para as futuras gerações?
O que acontece todos os dias nas periferias, não é da nossa conta e nem do Estado Brasileiro?
Fácil e confortável viver a mentira, porque já nos convencemos dela, desta fria indiferença que perpassa as horas que gastamos apenas para aumentar os recursos financeiros.
Não aprendi isso nem na minha família e nem na escola.
Sigo confiante em minha responsabilidade de estender a mão e não julgar nada ou ninguém.
Permaneço viva em minha juventude, cultivando este ideal maior que vislumbro nas filosofias e religiões mais elevadas.
Não vou conseguir reverter o caos ou a desordem mundial, esta inversão de valores e princípios básicos de respeito e harmonia entre todos os povos e etnias.
Entretanto, pego minha voz e conhecimento e com coragem vou traçando linhas e frases na esperança quase inocente de que alguém como eu, desperte para o real valor da vida e compreenda que somos sempre o grão de areia flutuando no Universo Infinito, mas somos também, a grande força do Amor que quando deseja, consegue tudo que quer.