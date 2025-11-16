Em 30 de abril de 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o Decreto-Lei nº 9.215, que proibiu a exploração de jogos de azar e cassinos no Brasil.
De lá para cá, essa discussão sobre a reabertura do jogo no País cresceu e, vira e mexe, os defensores tentam o retorno sem sucesso.
Acontece que essa premissa de que "O jogo está proibido no Brasil" parece valer apenas para Roletas em suntuosos Cassinos, nas demais modalidades o jogo corre solto, tanto "on line" como "fisicamente".
Começamos com o Jogo do Bicho, que desde 1892, quando foi realizado o primeiro sorteio, para os supersticiosos deu Avestruz, o brasileiro nunca deixou de apostar, existem milhares de "pontos de aposta" pelo país para que todos possam fazer a sua "fezinha" e "beliscar" uma grana extra.
É a aposta mais democrática por não exigir valores mínimos e, segundo "especialistas", mais confiável do que qualquer outro jogo no "mercado".
Ainda temos as Bets, que viraram febre e inovam a cada dia criando novas modalidades de apostas para tomar nosso suado dinheirinho, oferecem inclusive Cassinos on line "diretamente" de Las Vegas.
São 96 empresas e 213 marcas autorizadas a operar no Brasil. E não para por aí, não devemos esquecer da CEF que arrecada bilhões em suas 11 modalidades de apostas, é jogo todo dia e para todos os gostos.
Para termos uma ideia do volume apostado, em 2023 o Brasil foi o 3° País do mundo em apostas online.
Se atualizados esses números, certamente serão maiores em 2025, é muita jogatina para continuarmos falando que "o jogo está proibido no Brasil".
Essa conversa de obrigar os promotores de apostas a divulgar nas propagandas o "jogue com moderação" ou "proibido para menores" tem o mesmo efeito e eficácia dos "conselhos" nas propagandas de cigarro e bebidas, nenhum resultado prático.
O povo continua jogando, bebendo e fumando, pode ser em maior ou menor escala, mas o "vício" e o sonho de mudar de vida continuam.
Conclusão, se perguntarem a qualquer apostador se o jogo está liberado no Brasil, certamente todos dirão: Yes, nos temos cassinos...