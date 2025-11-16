Em 30 de abril de 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o Decreto-Lei nº 9.215, que proibiu a exploração de jogos de azar e cassinos no Brasil.

De lá para cá, essa discussão sobre a reabertura do jogo no País cresceu e, vira e mexe, os defensores tentam o retorno sem sucesso.

Acontece que essa premissa de que "O jogo está proibido no Brasil" parece valer apenas para Roletas em suntuosos Cassinos, nas demais modalidades o jogo corre solto, tanto "on line" como "fisicamente".