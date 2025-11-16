O ecossistema de inovação de Bauru vem ganhando força e acompanhando o ritmo de crescimento registrado em todo o Estado de São Paulo. De acordo com dados da Fundação Seade, o número de empresas de base tecnológica na cidade saltou de seis em 2022 para 24 em 2025. A expansão do setor reforça o movimento do município, que tem objetivo de se consolidar como um polo regional de inovação.

Segundo o empresário e investidor Ailton Fabri, CEO do Business Innovation Day (BID) e empreendedor há mais de 30 anos na cidade, Bauru sempre teve vocação para a inovação, mesmo antes de o termo 'startup' se popularizar.

"Elas já existiam, mas não eram tão vistas quanto hoje. Depois da pandemia, o setor de tecnologia expandiu, junto com a robótica e as indústrias de base tecnológica. Isso também se deve às 17 faculdades de engenharia existentes na cidade", explica Fabri.