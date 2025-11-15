Essa dica é para os fãs de uma das duplas mais famosas da história do sertanejo raiz, Milionário & José Rico. Neste sábado (15), o Alameda Hall abre as portas para os cantores Santo e Sudário realizarem um tributo mais que especial com os sertanejos.

Uma noite para cantar e se emocionar com as belas canções da dupla como "Estrada da Vida", "Sonhei com Você", "O Último Julgamento", "Solidão", "Caminhoneiro", "Tempestade de Paixão", "Lembrança" e muitas outras músicas que fazem sucesso até hoje.

SERVIÇO

Tributo "Milionário e José Rico", com Santo e Sudário, será neste sábado (15), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote).