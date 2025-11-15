Essa dica é para os fãs de uma das duplas mais famosas da história do sertanejo raiz, Milionário & José Rico. Neste sábado (15), o Alameda Hall abre as portas para os cantores Santo e Sudário realizarem um tributo mais que especial com os sertanejos.
Uma noite para cantar e se emocionar com as belas canções da dupla como "Estrada da Vida", "Sonhei com Você", "O Último Julgamento", "Solidão", "Caminhoneiro", "Tempestade de Paixão", "Lembrança" e muitas outras músicas que fazem sucesso até hoje.
SERVIÇO
Tributo "Milionário e José Rico", com Santo e Sudário, será neste sábado (15), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.