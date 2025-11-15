O BRM - Bauru Rodeo Music 2025 promete tornar-se o epicentro da música sertaneja e da tradição country nos dias 19, 21 e 22 de novembro. O evento será realizado no Recinto Municipal de Eventos "Bertino Pinotti", na avenida Nicolau Rossetto, Distrito Industrial - Rodovia Bauru-Piratininga. Com shows de Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Clayton & Romário e Luan Pereira, o objetivo é levar ao público uma programação intensa, que une música, rodeio profissional, entretenimento e responsabilidade social.
Clayton & Romário e Luan Pereira abrem o evento no dia 19 de novembro. Na sexta (21), o público confere Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo. O encerramento, no sábado (22), fica por conta da consagrada dupla Jorge & Mateus.
Com estrutura ampliada, o BRM contará com camarotes temáticos, praça de alimentação diversificada, arquibancadas e pista com visão privilegiada, além de ambientação e tecnologia voltadas à segurança e conforto do público.
RODEIO
O evento contará ainda com o rodeio profissional da B&B Rodeio Super Cup, uma das competições mais respeitadas do País. Legalizado por lei e com reconhecimento nacional, o circuito segue todas as normas de segurança e bem-estar animal, com fiscalização técnica permanente, garantindo disputas de alto nível e dentro dos parâmetros oficiais, informa a organização.
IMPACTO
Desde a fase de montagem, o BRM movimenta diferentes setores da economia. Dezenas de empresas e centenas de profissionais foram contratados para atuar em áreas como estrutura, sonorização, segurança, alimentação, transporte e comunicação. A organização estima a geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo o desenvolvimento econômico e turístico de toda a região Centro-Oeste Paulista.
"O BRM é mais do que uma festa — é um evento que movimenta cidades, valoriza o interior e fortalece o turismo regional", destaca a organização.
Além disso, o evento aquece o comércio, a rede hoteleira e o setor de alimentação, com expectativa de aumento no fluxo de turistas e visitantes durante os três dias de programação.
INCLUSÃO
O BRM 2025 reforça também sua vertente solidária. O ingresso solidário garante 50% de desconto nos setores arquibancada e pista mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.
Haverá ainda meia-entrada para estudantes, válida para arquibancada e pista, mediante comprovação. Menores de idade poderão participar do evento acompanhados por um dos pais ou responsável legal.
SERVIÇO
Ingressos online: q2ingressos.com.br
Lounges privativos: (14) 99144-2747
Pontos de venda físicos:
•Flipper Lanches - rua Henrique Savi, 12-40
•Milazzo Fiat - avenida Getúlio Vargas, 7-55
•Oscar Calçados - Calçadão da Batista, 4-61
•Outlet Oscar - avenida Duque de Caxias (Estacionamento Maravilhas do Lar)
•TXC - Bauru Shopping
•Jalovi Altos da Cidade - Rua Antônio Alves, 22-75