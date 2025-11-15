O BRM - Bauru Rodeo Music 2025 promete tornar-se o epicentro da música sertaneja e da tradição country nos dias 19, 21 e 22 de novembro. O evento será realizado no Recinto Municipal de Eventos "Bertino Pinotti", na avenida Nicolau Rossetto, Distrito Industrial - Rodovia Bauru-Piratininga. Com shows de Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Clayton & Romário e Luan Pereira, o objetivo é levar ao público uma programação intensa, que une música, rodeio profissional, entretenimento e responsabilidade social.

Clayton & Romário e Luan Pereira abrem o evento no dia 19 de novembro. Na sexta (21), o público confere Zé Neto & Cristiano e Bruno César & Rodrigo. O encerramento, no sábado (22), fica por conta da consagrada dupla Jorge & Mateus.

Com estrutura ampliada, o BRM contará com camarotes temáticos, praça de alimentação diversificada, arquibancadas e pista com visão privilegiada, além de ambientação e tecnologia voltadas à segurança e conforto do público.