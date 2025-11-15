A Semana da Consciência Negra ganha cores e movimentos especiais no Wynara (lê-se "uinará), espaço cultural independente recém-inaugurado na Bela Vista, em Bauru. Entre os dias 16 e 20 de novembro, o público poderá acompanhar uma live painting de graffiti com Franciele Ribeiro, a Gaúcha, e uma batalha de arte que reunirá três artistas em disputa ao vivo — com o vencedor garantindo uma mostra individual, em 2026, no Wynara. Entre as novidades, a programação segue até dezembro com show de electro, bate-papo entre artista e público e a primeira feira de artes e artesanias da casa, sempre com entrada gratuita.

Neste domingo (16), às 16h, Franciele Ribeiro, a Gaúcha, realiza uma live painting, criando, ao vivo, um graffiti temático, diante do público. Nascida em Porto Alegre (RS), e radicada em Bauru, Gaúcha é uma multiartista independente, graffiteira e fomentadora da cultura Hip-Hop. Autodidata, com dez anos de trajetória artística e mais de cem participações públicas, ela transforma essa vivência em obras vibrantes e expressivas em estilo realista, abordando temas como mulheridade, negritude, origem, pertencimento e a importância da mulher mãe, buscando empoderar e representar a força feminina.

No feriado nacional, no dia 20, quinta-feira, a partir das 15h, ocorre a batalha de arte. Ao longo de 30 minutos, os artistas Gaúcha, João Risú e Mari Monteiro irão produzir, ao vivo, uma obra inédita a partir de suas técnicas. "A batalha de arte é nosso jeito de trazer o público para dentro do processo criativo, mostrando que arte não é algo distante, mas algo que pulsa e acontece diante dos nossos olhos. Gaúcha, Risú e Mari representam diferentes vertentes do graffiti e da arte contemporânea. Por isso, queremos celebrar a diversidade e potência dessa arte, especialmente durante a Semana da Consciência Negra", explica Paulo Pino, diretor artístico do espaço. Ao final da batalha artística, a melhor obra será selecionada por votação do público e o artista vencedor será contemplado com uma mostra individual no Espaço Cultural Wynara, ao longo de 2026. Veja a programação completa no QR Code.