Uma nova versão do filme "Frankenstein" está nas telas dos cinemas. Não os de Bauru, onde os programadores parecem viver em outro planeta, mas pode ser vista na telinha da franquia Netflix, por privilegiados mensalistas. O novo projeto de Guillermo del Toro, faz uma releitura da lendária criatura que é até bonitinha e simpática, mesmo feita de restos mortais.

O diretor mexicano procura oferecer um olhar que aproxime o público da essência da criatura, sem sustos, e sinta o lado oculto da história. Na obra clássica de Mary Shelley, quando o dr. Victor Frankenstein rejeita o monstro que ele mesmo cria, este escapa e jura vingança. Metaforicamente, os políticos que repudiamos, por mais corruptos ou incompetentes, não deixam de ser cria nossa, eleitores.

Na minha imaginação, o monstro da literatura lembra a democracia representativa brasileira. Desde o início da República procuramos copiar as formas encontradas pelas sociedades civilizadas para garantir que prevaleça o desejo da maioria. Infelizmente o sistema apresentou falhas, ao longo desses 136 anos, por culpa dos próprios legisladores e dos políticos que a deveriam manter. Os propósitos democráticos, de atendimento às necessidades básicas dos cidadãos e de compartilhamento mais equânime da renda nacional, são quesitos a que todos os candidatos se comprometem defender. Uma vez eleitos, logo se esquecem dos compromissos de campanha.