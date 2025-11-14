Na próxima sexta-feira (21), às 9h, a aldeia Nimuendajú, no território indígena Araribá, na cidade de Avaí (39 quilômetros de Bauru), apresenta a estreia do filme ‘2º Encontro Cultural da Aldeia Nimuendajú’. A obra é uma produção da Pureza Filmes, com direção do produtor cultural e radialista Marco Abreu (TOP FM).
O filme mostra a preparação e realização da segunda edição dos Jogos Indígenas promovidos pelos moradores da aldeia, que são da etnia Guarani Nhandewa, com participação dos jovens da etnia Terena e moradores das aldeias Kopenoti e Ekeruá.
Convidados pela família do cacique Claudecir Marcolino, a equipe de gravação passou cinco dias registrando a rotina da aldeia Nimuendajú em meio ao evento. O diretor Marco Abreu conta que, durante a estadia na terra indígena Araribá, o grupo pôde vivenciar a cultura Nhandewa através das refeições realizadas junto dos moradores locais, e do aprendizado da língua falada na aldeia, o Tupi-Guarani Nhandewa.
As rodas de conversas são uma das atividades promovidas durante o Encontro Cultural da aldeia, onde as pessoas mais jovens se reúnem com os adultos e, através de diálogos e trocas de experiências, fortalecem a tradição indígena e o contato entre diferentes gerações.
“Esse encontro é muito importante para não deixar a nossa essência morrer. Os mais velhos estão partindo e deixando uma mensagem, mas ela acaba não sendo passada porque eles se retraem bastante. É importante que nós, mais jovens, e as nossas crianças, busquemos resgatar essa sabedoria, para continuar fortalecendo a nossa cultura“, conta a irmã do cacique, Creiles Marcolino, em entrevista para o documentário.
PROCESSO DE PRODUÇÃO
As filmagens foram executadas com drones e câmeras digitais de alta definição, atribuindo qualidade técnica à fotografia. O processo de pós-produção da obra levou cerca de um ano para ser concluído; nesta etapa, são realizados ajustes de som e imagem, além da edição e escolha das cenas que serão incluídas no produto final.
A produção cinematográfica conta sobre a rotina da aldeia Nimuendajú durante os Jogos Indígenas mas, além disso, ressalta a necessidade de preservação da natureza, cultura e ancestralidade dos povos indígenas Nhandewa, Terena e Kaingang, residentes na cidade de Avaí.
A exibição do filme ‘2º Encontro Cultural da Aldeia Nimuendajú’ acontecerá no dia 21 de novembro, às 9h, no Centro Cultural AWÁ GWYRAPIÁ – Aldeia Nimuendajú, reserva indígena Araribá, cidade de Avaí (40 quilômetros de Bauru).