Na próxima sexta-feira (21), às 9h, a aldeia Nimuendajú, no território indígena Araribá, na cidade de Avaí (39 quilômetros de Bauru), apresenta a estreia do filme ‘2º Encontro Cultural da Aldeia Nimuendajú’. A obra é uma produção da Pureza Filmes, com direção do produtor cultural e radialista Marco Abreu (TOP FM).

O filme mostra a preparação e realização da segunda edição dos Jogos Indígenas promovidos pelos moradores da aldeia, que são da etnia Guarani Nhandewa, com participação dos jovens da etnia Terena e moradores das aldeias Kopenoti e Ekeruá.

Convidados pela família do cacique Claudecir Marcolino, a equipe de gravação passou cinco dias registrando a rotina da aldeia Nimuendajú em meio ao evento. O diretor Marco Abreu conta que, durante a estadia na terra indígena Araribá, o grupo pôde vivenciar a cultura Nhandewa através das refeições realizadas junto dos moradores locais, e do aprendizado da língua falada na aldeia, o Tupi-Guarani Nhandewa.