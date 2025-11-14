A reforma administrativa discutida pelo Congresso Nacional traz questões profundas sobre o desempenho e a valorização do servidor público. Entre as propostas, está o limite de 5% para o total de cargos comissionados nos âmbitos municipal, estadual e federal, além da exigência de que 50% dessas funções de confiança sejam ocupadas por servidores concursados. O espírito da reforma, quando bem interpretado, não é o de desvalorizar o servidor, mas sim de proteger a estrutura pública de abusos, clientelismo e desperdício de recursos.

“A função pública é exercida em nome do Estado e em benefício da coletividade. O servidor não é servo de governantes, mas executor de deveres institucionais permanentes”, ensinou Celso Antônio Bandeira de Melo, um dos mais importantes juristas brasileiros, referência central no Direito Administrativo e conhecido por uma visão republicana e ética da Administração Pública. Para ele, “a função pública é dever, não privilégio; é serviço, não favor”.

Compreender pedagogicamente que o servidor é um agente do Estado e não de um único governo temporário e de um único agente político passageiro é tocar num dos problemas nevrálgicos da gestão pública brasileira. Isso porque em muitos municípios, o que deveria ser continuidade administrativa e compromisso institucional transforma-se em subordinação pessoal e política. Essa confusão entre o público e o privado, entre a coisa do Estado e o desejo do governante, mina a ética do serviço público e enfraquece as instituições.