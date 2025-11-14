Órgão vital 1

Atribui-se ao ex-ministro da Fazenda Delfim Netto a seguinte frase: “O bolso é a parte mais sensível do corpo humano”. Este aforismo simboliza bem o que vereadores e os políticos em geral estão percebendo em relação ao projeto de lei do governo Suéllen Rosim (PSD) que propõe à Câmara a concessão do manejo e descarte do lixo urbano à iniciativa privada, via PPP (Parceria Público-Privada).

Órgão vital 2

À parte a discussão técnica sobre o tema concessão do lixo, que monopoliza as rodas de amigos, páginas de Internet, redes sociais e o ambiente político, a discussão mais sensível é a política. Mais precisamente o custo político de se instituir uma tarifa ou taxa que, de uma forma ou de outra, pesaria no bolso do cidadão. Afinal, o lixo é recolhido atualmente sem cobrança direta por esse serviço.

Sem cobrança

Esse tensionamento político explica, em boa medida, o fato de cidades importantes do Estado, grandes geradoras de lixo, como a própria Capital e Guarulhos, para ficarmos nas mais populosas, ainda não terem instituído a cobrança pela recolha e tratamento do lixo, como determina o artigo 19 do Novo Marco do Saneamento Básico.