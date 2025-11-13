Iacanga - Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (13), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), após ameaçar a companheira, da mesma idade, com uma faca.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), a vítima foi até a delegacia, por volta das 12h, com a filha de quatro meses no colo, e contou que o companheiro havia partido para cima dela com a faca.

Policiais civis de Iacanga, com o apoio de policiais civis de Arealva, detiveram o suspeito na residência do casal e encontraram a faca escondida no banheiro. Questionado, ele negou ter proferido as ameaças.