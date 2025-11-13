Logo após uma reunião pública realizada na Câmara Municipal de Bauru, na última terça-feira (11), o vereador André Maldonado (PP) foi indicado como relator projeto de lei (PL) referente à concessão dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos (lixo orgânico e reciclável), em formato de PPP - Parceria Público-Privada.

Em sua fala na reunião, Maldonado apresentou uma série de questionamentos técnicos e de responsabilidade fiscal, buscando esclarecer pontos fundamentais do projeto de lei enviado pelo Executivo.

Entre os principais temas levantados, o vereador destacou: - A saúde financeira da Emdurb após a concessão, considerando que a empresa deixará de contar com uma de suas principais fontes de receita, o serviço de coleta de lixo. - A situação dos funcionários próximos da aposentadoria, que podem ser impactados pela mudança. - A ausência, no texto do projeto, de informações sobre estabilidade dos servidores, valor da taxa de lixo e prazo da concessão.