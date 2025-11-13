A Semana da Consciência Negra de Bauru será realizada entre os dias 13 e 20 de novembro de 2025, com uma programação que inclui premiações, palestras, rodas de conversa, apresentações musicais, capoeira e diversas atividades voltadas ao empoderamento e resistência afro. A abertura oficial começa hoje, nesta quinta-feira (13), às 19h, no Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru (PMB), sob a organização do Conselho da Comunidade Negra de Bauru.
De acordo com a presidente do conselho, Camila Fernandes, a edição deste ano tem como objetivo destacar o protagonismo da população negra em diferentes espaços da cidade. “A ideia é ampliar o trabalho dos setores da comunidade para promover uma sociedade baseada na cultura de paz e no respeito ao sincretismo religioso, mais igualitária e com equidade racial”, explica.
A luta contra a intolerância religiosa e a violência racial também são tópicos que devem ser emblemáticos ao longo das ações, explica a presidente. “Devemos valorizar e continuar o trabalho dos nossos ancestrais, que permitiram que chegássemos a este momento de visibilidade e reconhecimento da causa negra na sociedade”, destaca Camila. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.
Programação
Nesta quinta-feira (13), dia de abertura da semana, participam da mesa o presidente do Baile do Carmo de Araraquara, Daniel Costa; a produtora do evento, Alessandra Laurindo e o criador do projeto ‘Cidades Antirracistas’, Antônio da Silva Barros. Também está prevista saudações virtuais da cantora Liniker.
No sábado (15), às 19h, será realizada a entrega do Prêmio Luísa Mahin, no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves”. A honraria reconhece 12 personalidades bauruenses que se destacaram por suas contribuições à comunidade negra.
Os premiados deste ano são: Alandeson de Jesus Vidal, Alice Balbino Baté, Antonio Marcos Ferreira da Silva Orletti, David Ramalho, Letícia Fernandes, Maria José (in memoriam), Mayara Serra da Costa Pinto, Natalino Rodrigues Batista, Selma Cosmo Celestino, Vanessa Isabella dos Santos Ramos, Vinicius Alves Thomas e Werbe de Jesus Santos.
A premiação homenageia Luísa Mahin, princesa africana da tribo Mahin, trazida ao Brasil como escravizada. Islamizada e alfabetizada, foi uma das líderes da Revolta dos Malês, importante levante de pessoas escravizadas ocorrido na Bahia, no século XIX. Caso a revolta tivesse sido bem-sucedida, Luísa seria reconhecida como Rainha do Brasil.
Na segunda-feira (17), o Centro Cultural ‘Carlos Fernandes Paiva’ recebe, às 19h30, o Diálogo Inter-religioso, evento gratuito promovido em parceria da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Bauru (PEI) com representantes de tradições de matriz africana, indígena urbana, cristã ecumênica, kardecista e islâmica em parceria com a Pastoral da Ecologia Integral, da Diocese de Bauru.
Já na quarta-feira (19), às 19h, a Câmara Municipal sediará a cerimônia de entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares, destinado a pessoas que contribuem para a valorização da cultura e da história afro-brasileira. Serão homenageados Cíntia Mariza dos Santos, Luiz Francisco Melo e Tobias Ferreira Gomes Terceiro.
Encerrando as atividades, na quinta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, será realizada uma homenagem a Zumbi dos Palmares, na Praça África, localizada entre as ruas Saint Martin, Júlio Prestes e avenida Nações Unidas. O ponto alto será a lavagem do busto de Zumbi dos Palmares com água de cheiro, às 15h, em um ato simbólico que reforça a importância do ancestral e a força das tradições afro-brasileiras.