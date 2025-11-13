A Semana da Consciência Negra de Bauru será realizada entre os dias 13 e 20 de novembro de 2025, com uma programação que inclui premiações, palestras, rodas de conversa, apresentações musicais, capoeira e diversas atividades voltadas ao empoderamento e resistência afro. A abertura oficial começa hoje, nesta quinta-feira (13), às 19h, no Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru (PMB), sob a organização do Conselho da Comunidade Negra de Bauru.

De acordo com a presidente do conselho, Camila Fernandes, a edição deste ano tem como objetivo destacar o protagonismo da população negra em diferentes espaços da cidade. “A ideia é ampliar o trabalho dos setores da comunidade para promover uma sociedade baseada na cultura de paz e no respeito ao sincretismo religioso, mais igualitária e com equidade racial”, explica.

A luta contra a intolerância religiosa e a violência racial também são tópicos que devem ser emblemáticos ao longo das ações, explica a presidente. “Devemos valorizar e continuar o trabalho dos nossos ancestrais, que permitiram que chegássemos a este momento de visibilidade e reconhecimento da causa negra na sociedade”, destaca Camila. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura.