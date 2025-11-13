O rapper, cantor e compositor Gustavo da Hungria Neves retorna a Bauru para apresentar o aguardado "Hungria In Bauru" neste sábado (15). O evento será realizado no Garden Eventos, localizado na rua Quatro, 4-25, Jardim Santos Dumont, a partir das 20h.

Reconhecido nacionalmente por sucessos como "Lembranças", "Dubai" e "Amor e Fé", 'Hungria', como é conhecido, se destaca como um dos nomes mais expressivos do rap e hip-hop no Brasil. O artista natural de Ceilândia, no Distrito Federal, volta a cidade de Bauru após um longo período: a última apresentação do cantor na cidade foi em 2022, tornando o reencontro com o público bauruense ainda mais esperado.

Além do show principal, a noite contará com apresentações de B2C e Nosso Esquema, oferecendo diversidade musical. O evento oferece diferentes opções de experiência aos participantes, incluindo Privates, com espaço exclusivo e visão privilegiada do palco; Front Stage, para quem deseja proximidade com a apresentação; Área Vip, que proporciona conforto e ampla visão do show; e Mezanino Open Bar, com serviço de bebidas e vista panorâmica do evento.