Um gesto de cuidado com a natureza marcou o fim de semana no Rio Tietê, em Cafelândia (a 83 km de Bauru). Durante uma pescaria esportiva no Distrito de Bacuriti, os pescadores Fábio De Nigris e Antônio Silva se depararam com uma sucuri de cerca de quatro metros ferida e presa em uma rede de pesca abandonada.

Em vez de seguir o passeio, eles decidiram resgatar o animal, que lutava para se soltar. A ação, registrada em vídeo, exigiu tempo, paciência e muito cuidado. Usando uma tesoura, foram cortando os fios da rede enquanto tentavam manter o equilíbrio sobre os caiaques. A tarefa não foi fácil, pois a cobra, mesmo debilitada, se movimentava com força e chegou a empurrar as pequenas embarcações.

Após ser libertada, a sucuri rastejou lentamente até a margem do rio. Para eles, foi uma experiência inesquecível, comenta Fábio nas imagens. Segundo os pescadores, o animal parecia magro e enfraquecido, possivelmente por estar preso há dias.