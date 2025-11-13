13 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REGIONAL

Pescadores resgatam sucuri presa em rede no Rio Tietê; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pirajuí News/Reprodução
Sucuri estava debilitada devido ao esforço que fez, há dias, para se libertar
Sucuri estava debilitada devido ao esforço que fez, há dias, para se libertar

Um gesto de cuidado com a natureza marcou o fim de semana no Rio Tietê, em Cafelândia (a 83 km de Bauru). Durante uma pescaria esportiva no Distrito de Bacuriti, os pescadores Fábio De Nigris e Antônio Silva se depararam com uma sucuri de cerca de quatro metros ferida e presa em uma rede de pesca abandonada.

Em vez de seguir o passeio, eles decidiram resgatar o animal, que lutava para se soltar. A ação, registrada em vídeo, exigiu tempo, paciência e muito cuidado. Usando uma tesoura, foram cortando os fios da rede enquanto tentavam manter o equilíbrio sobre os caiaques. A tarefa não foi fácil, pois a cobra, mesmo debilitada, se movimentava com força e chegou a empurrar as pequenas embarcações.

Após ser libertada, a sucuri rastejou lentamente até a margem do rio. Para eles, foi uma experiência inesquecível, comenta Fábio nas imagens. Segundo os pescadores, o animal parecia magro e enfraquecido, possivelmente por estar preso há dias.

Especialistas lembram que as sucuris, embora imponentes, não representam perigo direto ao ser humano e são fundamentais para o equilíbrio ambiental dos rios. O episódio também chama atenção para o problema das redes de pesca abandonadas, que continuam ferindo e matando diversas espécies no Tietê.

Recentemente, o JCNET mostrou uma sucuri de pelo menos 5 metros de comprimento, que chamou a atenção de ocupantes de um barco às margens do Ribeirão Claro, na área rural de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru). O local fica na região da prainha municipal, mas afastado da área utilizada pelos banhistas, informou Claudevair Fanti, de 52 anos. Foi ele quem filmou o animal enquanto seguia de lancha para seu rancho, em setembro deste ano.

Segundo biólogos, as sucuris variam naturalmente entre 3 e 5 metros de comprimento, mas há registros confirmados de exemplares que ultrapassam essa medida.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários