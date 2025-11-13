Um gesto de cuidado com a natureza marcou o fim de semana no Rio Tietê, em Cafelândia (a 83 km de Bauru). Durante uma pescaria esportiva no Distrito de Bacuriti, os pescadores Fábio De Nigris e Antônio Silva se depararam com uma sucuri de cerca de quatro metros ferida e presa em uma rede de pesca abandonada.
Em vez de seguir o passeio, eles decidiram resgatar o animal, que lutava para se soltar. A ação, registrada em vídeo, exigiu tempo, paciência e muito cuidado. Usando uma tesoura, foram cortando os fios da rede enquanto tentavam manter o equilíbrio sobre os caiaques. A tarefa não foi fácil, pois a cobra, mesmo debilitada, se movimentava com força e chegou a empurrar as pequenas embarcações.
Após ser libertada, a sucuri rastejou lentamente até a margem do rio. Para eles, foi uma experiência inesquecível, comenta Fábio nas imagens. Segundo os pescadores, o animal parecia magro e enfraquecido, possivelmente por estar preso há dias.
Especialistas lembram que as sucuris, embora imponentes, não representam perigo direto ao ser humano e são fundamentais para o equilíbrio ambiental dos rios. O episódio também chama atenção para o problema das redes de pesca abandonadas, que continuam ferindo e matando diversas espécies no Tietê.
Recentemente, o JCNET mostrou uma sucuri de pelo menos 5 metros de comprimento, que chamou a atenção de ocupantes de um barco às margens do Ribeirão Claro, na área rural de Iacanga (a 50 quilômetros de Bauru). O local fica na região da prainha municipal, mas afastado da área utilizada pelos banhistas, informou Claudevair Fanti, de 52 anos. Foi ele quem filmou o animal enquanto seguia de lancha para seu rancho, em setembro deste ano.
Segundo biólogos, as sucuris variam naturalmente entre 3 e 5 metros de comprimento, mas há registros confirmados de exemplares que ultrapassam essa medida.