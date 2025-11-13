Os vereadores Pastor Bira (Podemos) e Cabo Helinho (PL) apresentam à prefeita Suéllen Rosim (PSD), às 15h desta quinta-feira (13), um conjunto de 30 propostas para fortalecer as políticas de segurança pública em Bauru. O documento inclui medidas estruturantes, como a criação de um Plano Municipal de Segurança Pública, uma Secretaria Municipal de Segurança e também a instituição de uma Comissão Permanente de Segurança Pública na Câmara Municipal, que manterá o tema em debate contínuo no Legislativo.

As ações foram consolidadas após três audiências públicas realizadas em julho, que reuniram representantes do Executivo, forças de segurança, especialistas, entidades e a comunidade. A proposta dos vereadores é que o material sirva de base para a elaboração de políticas públicas voltadas à prevenção da criminalidade, especialmente neste momento de discussão do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026.

De acordo com os parlamentares, o objetivo é ampliar a atuação do município na área da segurança e colaborar com a administração municipal na formulação de estratégias que garantam mais tranquilidade à população. O documento também será entregue ao chefe de gabinete Leonardo Marcari, que acompanhou as audiências e deve integrar o grupo de trabalho que avaliará a viabilidade das medidas.

Propostas estruturantes