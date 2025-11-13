O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, em sua reunião mais recente. Essa decisão, tomada por unanimidade, reflete a cautela do Banco Central diante das incertezas fiscais e das pressões inflacionárias que persistem sobre a economia brasileira.

De acordo com o comunicado do Copom, "o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho". Além disso, o comitê reforçou que a política monetária deve permanecer em um patamar contracionista por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação para a meta.

A decisão do Copom é um sinal de que o Banco Central está priorizando a estabilidade de preços e a responsabilidade monetária, mesmo diante de pressões políticas e sociais.