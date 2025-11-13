Piratininga - Neste domingo (16), Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe o 1.º Piravolks, Encontro de Carros Antigos, das 9h às 16h, na Praça do Turista, localizada na rua Manoel Pedro Carneiro, nº 100.

Organizado pelo grupo PiraVolks, em parceria com a prefeitura, por meio da Coordenadoria de Turismo e Cultura, o encontro celebra a cultura automobilística e reúne colecionadores, entusiastas e público em geral.

A programação inclui exposição de veículos antigos de diferentes épocas e modelos, som ao vivo com Junior Batista – One Man Band e banda Devil’s Deal e praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.