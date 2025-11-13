13 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DIVERSAS ATRAÇÕES

Piratininga terá encontro de carros antigos neste domingo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Encontro celebra a cultura automobilística e reúne colecionadores, entusiastas e público em geral
Encontro celebra a cultura automobilística e reúne colecionadores, entusiastas e público em geral

Piratininga - Neste domingo (16), Piratininga (13 quilômetros de Bauru) recebe o 1.º Piravolks, Encontro de Carros Antigos, das 9h às 16h, na Praça do Turista, localizada na rua Manoel Pedro Carneiro, nº 100.

Organizado pelo grupo PiraVolks, em parceria com a prefeitura, por meio da Coordenadoria de Turismo e Cultura, o encontro celebra a cultura automobilística e reúne colecionadores, entusiastas e público em geral.

A programação inclui exposição de veículos antigos de diferentes épocas e modelos, som ao vivo com Junior Batista – One Man Band e banda Devil’s Deal e praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

O evento tem caráter beneficente e parte da renda arrecadada na praça de alimentação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade do município. O evento também conta com o apoio de vários patrocinadores.

A expectativa é de que o encontro movimente a cidade, reunindo veículos de diferentes regiões, turistas e apaixonados por carros antigos. A entrada é gratuita e a programação é voltada para toda a família.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários