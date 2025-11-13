De olho na água 1

Nesta quarta-feira (12), a Câmara Municipal de Bauru abriu uma audiência pública para discutir os estudos já iniciados (leia mais adiante) visando, possivelmente, a futura concessão da captação, tratamento e distribuição da água, hoje a cargo do DAE. A iniciativa da audiência foi do vereador Eduardo Borgo (Novo).

De olho na água 2

O presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, compareceu. O secretário da Fazenda, Everson Demarchi, justificou a ausência e o secretário municipal de Governo, Renato Purini, não compareceu, e justificou mais tarde em ofício enviado ao Legislativo, desculpando-se pelo atraso que gerou o encerramento precoce da reunião e se colocando à disposição para quando for chamado novamente.

De olho na água 3

Segundo o vereador Eduardo Borgo, não haveria sentido em discutir um tema dessa magnitude, que envolve essencialmente uma abordagem política do governo municipal, sem a presença justamente do secretário de Governo. Purini disse à coluna ontem à noite que se atrasou cerca de 17 minutos por imprevistos, mas quando estava a caminho soube do encerramento. A reunião será remarcada. Borgo solicitou que a Procuradoria Jurídica da Câmara adote medidas cabíveis pelo ocorrido. “Pelo meu entender, ele descumpre a Lei Orgânica e incorre em improbidade administrativa”, afirmou.