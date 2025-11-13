De olho na água 1
Nesta quarta-feira (12), a Câmara Municipal de Bauru abriu uma audiência pública para discutir os estudos já iniciados (leia mais adiante) visando, possivelmente, a futura concessão da captação, tratamento e distribuição da água, hoje a cargo do DAE. A iniciativa da audiência foi do vereador Eduardo Borgo (Novo).
De olho na água 2
O presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, compareceu. O secretário da Fazenda, Everson Demarchi, justificou a ausência e o secretário municipal de Governo, Renato Purini, não compareceu, e justificou mais tarde em ofício enviado ao Legislativo, desculpando-se pelo atraso que gerou o encerramento precoce da reunião e se colocando à disposição para quando for chamado novamente.
De olho na água 3
Segundo o vereador Eduardo Borgo, não haveria sentido em discutir um tema dessa magnitude, que envolve essencialmente uma abordagem política do governo municipal, sem a presença justamente do secretário de Governo. Purini disse à coluna ontem à noite que se atrasou cerca de 17 minutos por imprevistos, mas quando estava a caminho soube do encerramento. A reunião será remarcada. Borgo solicitou que a Procuradoria Jurídica da Câmara adote medidas cabíveis pelo ocorrido. “Pelo meu entender, ele descumpre a Lei Orgânica e incorre em improbidade administrativa”, afirmou.
Universaliza em Bauru 1
Técnicos do Programa Universaliza, do governo do Estado, estão em Bauru desde segunda-feira (10) avaliando toda a estrutura e deficiências de Bauru em água, esgoto e drenagem. O diagnóstico ficará pronto, segundo os técnicos informaram à Prefeitura de Bauru, no início do ano que vem, no mais tardar. É outro assunto que vai demandar muita discussão.
Universaliza em Bauru 2
Vale lembrar que, conforme o programa Café com Política (96FM + JC/JCNET) adiantou no semestre passado, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficou contrariado com a decisão da prefeitura de terceirizar apenas o tratamento do esgoto. Desde então, houve pressão para que Bauru incluísse a água no pacote de concessão, junto ou separadamente. O que está em análise, técnica e política.
E o hospital-dia?
Enquanto muito se discute empréstimo para pavimentação e drenagem, além de Parceria Público-Privada para a concessão do lixo, entre outros, a classe política deixa de abordar projetos não menos importantes, que saíram dos holofotes. É o caso, por exemplo, do hospital-dia municipal, que seria licitado ainda em 2024. Segundo a administração municipal, o projeto atualmente passa por adequações.
Ajustes no projeto
As alterações promovidas pela Secretaria de Obras acatam mudanças da legislação, considerando a data original do projeto em relação à de hoje e contemplam critérios técnicos relacionados à climatização e outras áreas, informou uma fonte à integrante do Conselho Municipal de Saúde, Rose Lopes. De acordo com ela, essas adequações já tinham sido solicitadas pela entidade e também respeitam exigências do Sistema Único de Saúde (SUS) para que o município possa receber verbas federais. Os ajustes incluem ainda entrada e saída do prédio, o acesso a ambulâncias, e refeitório, por exemplo.