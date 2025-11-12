Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), inaugura uma iniciativa pioneira voltada à inclusão e à valorização das mulheres: o Coworking para Mães Artistas, ambiente que une acolhimento, produtividade e liberdade criativa. O espaço faz parte do projeto Universo Jacarandá, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo.

O novo coworking foi pensado especialmente para mães que enfrentam o desafio de equilibrar maternidade e carreira artística. No local, elas encontram estrutura completa para trabalhar, estudar e criar, enquanto seus filhos participam de atividades educativas e recreativas conduzidas por mediadores culturais e arte-educadores.

“Muitas mulheres deixam de criar por falta de tempo, rede de apoio ou espaço adequado. Queremos mudar essa realidade, abrindo um lugar onde mães e filhos possam crescer juntos — com liberdade, respeito e afeto”, destaca Carolina Panini, gestora da Caçambaria e idealizadora do projeto.