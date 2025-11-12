Jaú - A Caçambaria Espaço Arte, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), inaugura uma iniciativa pioneira voltada à inclusão e à valorização das mulheres: o Coworking para Mães Artistas, ambiente que une acolhimento, produtividade e liberdade criativa. O espaço faz parte do projeto Universo Jacarandá, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas de São Paulo.
O novo coworking foi pensado especialmente para mães que enfrentam o desafio de equilibrar maternidade e carreira artística. No local, elas encontram estrutura completa para trabalhar, estudar e criar, enquanto seus filhos participam de atividades educativas e recreativas conduzidas por mediadores culturais e arte-educadores.
“Muitas mulheres deixam de criar por falta de tempo, rede de apoio ou espaço adequado. Queremos mudar essa realidade, abrindo um lugar onde mães e filhos possam crescer juntos — com liberdade, respeito e afeto”, destaca Carolina Panini, gestora da Caçambaria e idealizadora do projeto.
Com ambiente climatizado, Wi-Fi, brinquedoteca e áreas de convivência, o Coworking para Mães é um convite à reinvenção da maternidade, estimulando o empreendedorismo criativo e fortalecendo a rede de apoio entre mulheres.
A proposta reforça o papel da Caçambaria como polo de cultura, inclusão e inovação social em Jaú, integrando o conjunto de ações do Universo Jacarandá, que levará arte, formação e convivência à comunidade local pelos próximos 18 meses.
Serviço:
Coworking para Mães Artistas
Local: Caçambaria Espaço Arte, na rua Tenente Lopes, 1.569, Jaú
Inscrições gratuitas na bio da Caçambaria: @cacambaria
Vagas limitadas