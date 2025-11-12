12 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Pais denunciam câmera em banheiro de escola e BO é registrado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM/Divulgação
GCM registrou BO no 1.º Distrito Policial de Botucatu para que o fato possa ser investigado pela Polícia Civil
GCM registrou BO no 1.º Distrito Policial de Botucatu para que o fato possa ser investigado pela Polícia Civil

Botucatu - Após denúncia de pais de alunos de uma escola de ensino médio em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (12), equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi até a unidade e constatou a existência de câmera de segurança no interior da área privativa de um banheiro. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O fato ocorreu na Escola Estadual Francisco Guedelha, no Parque Marajoara. Segundo o registro policial, em um primeiro momento, durante a tentativa de averiguação da denúncia, um guarda civil teve a sua entrada barrada pela direção, sob a alegação de que estaria sendo aplicada uma prova da Vunesp na unidade.

Após consulta a uma aplicadora da prova, a vistoria nos banheiros foi liberada, desde que não interrompesse os trabalhos nas salas de aula. Com a constatação da existência de uma câmera de monitoramento no teto de um dos sanitários, a GCM registrou BO no 1.º Distrito Policial para que o fato possa ser investigado.

Outro lado

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) esclareceu que a câmera foi retirada e disse que ela não estava em funcionamento.

"Foi aberta uma apuração preliminar e um supervisor da Unidade Regional de Ensino de Botucatu está acompanhando o caso. Todas as medidas cabíveis serão tomadas. A instalação de câmeras em banheiros não faz parte das diretrizes da Pasta, em nenhuma circunstância", declarou.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários