Botucatu - Após denúncia de pais de alunos de uma escola de ensino médio em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (12), equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi até a unidade e constatou a existência de câmera de segurança no interior da área privativa de um banheiro. Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O fato ocorreu na Escola Estadual Francisco Guedelha, no Parque Marajoara. Segundo o registro policial, em um primeiro momento, durante a tentativa de averiguação da denúncia, um guarda civil teve a sua entrada barrada pela direção, sob a alegação de que estaria sendo aplicada uma prova da Vunesp na unidade.

Após consulta a uma aplicadora da prova, a vistoria nos banheiros foi liberada, desde que não interrompesse os trabalhos nas salas de aula. Com a constatação da existência de uma câmera de monitoramento no teto de um dos sanitários, a GCM registrou BO no 1.º Distrito Policial para que o fato possa ser investigado.

