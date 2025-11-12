A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Associação dos Diabéticos de Bauru (ADB), realiza neste domingo (16) a 2ª Caminhada pela Conscientização sobre o Diabetes. A concentração será a partir das 8h, com saída prevista para às 8h30, no Parque Vitória Régia.

Após a caminhada, estão previstas ações voltadas à promoção da saúde, com aferição de pressão arterial, testes de glicemia e colesterol, orientações sobre diabetes e dengue, além da atualização de vacinas. O evento é gratuito e conta com o apoio das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), da Emdurb e do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A programação inclui ainda um aulão de fit dance, alongamento e distribuição de mudas.

