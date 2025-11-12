No próximo sábado (15), das 17h às 21h, o Rotary de Bauru-Aeroporto realiza mais uma edição da sua tradicional Festa do Sanduíche Bauru. A ação acontece no Salão Paroquial da Igreja São Judas Tadeu e São Dimas (rua Fernando Costa, 3-74 – Jardim Estoril) e tem como objetivo arrecadar fundos para sete instituições beneficentes de Bauru e região.

Por apenas R$ 35, o participante garante um sanduíche Bauru acompanhado de um refrigerante de 200ml. O valor arrecadado será destinado às entidades parceiras: Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas, Creche Berçário Rodrigues de Abreu, CTAA Vida (Agudos), APM Torquato Minhoto, Fundação Rotária, Sociedade Cristã Maria Ribeiro e Sorri Bauru.

A ação conta com o apoio do Tauste Ação Social e de diversas empresas locais que abraçaram a causa, entre elas Concilig, Aonet, Contorno Estruturas Metálicas, Espaço Musical Thiago Ortigosa, L’Amour Bistrô, Nadart Academia, Padaria Copacabana, Reis Jr. Imobiliária, Rodrigo Costa Fisioterapia e Quiropraxia, Tobaro Minimercado e Priscila Francini Estética Avançada.