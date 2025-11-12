A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (16), às 10h, a quarta apresentação da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, com o show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, dos artistas Jú Queiroz, Adriano Martins e Israel Felipe. A entrada é gratuita. O projeto ‘Um Canto no Botânico’ tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.
O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru. Os músicos prometem uma viagem sonora pelas diversas fases do samba brasileiro, com o show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, que celebra a riqueza e a evolução desse gênero tão marcante da nossa cultura, em um formato intimista e cheio de emoção.
Com arranjos minimalistas para voz, baixo e bateria, o show percorre diferentes vertentes do samba, como samba-canção, partido-alto, bossa nova e MPB, valorizando a poesia, o ritmo e a expressão dos grandes mestres da música popular brasileira. O repertório homenageia nomes consagrados, passando por Dolores Duran, Cartola, Elizeth Cardoso, Clara Nunes e Zeca Pagodinho, entre outros, com interpretações cheias de sensibilidade e personalidade.
Destaques incluem sucessos como ‘A Noite do Meu Bem’, ‘As Rosas Não Falam’, ‘Manhã de Carnaval’, ‘Canto das Três Raças’ e ‘Deixa a Vida Me Levar’ - canções que atravessam gerações e continuam encantando corações.
O Projeto ‘Um Canto no Botânico’ é uma realização do Jardim Botânico Municipal de Bauru e tem o apoio das Empresas Amigas da Natureza. O Jardim Botânico fica na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), Km 232, acesso pelo Zoológico Municipal. Em caso de chuva, as apresentações serão realizadas no Centro de Visitação do Jardim Botânico.
MÚSICOS
Jú Queiroz: Cantora e compositora com atuação dedicada ao samba raiz e à música popular brasileira, construiu sua trajetória entre Florianópolis/SC e o interior paulista. Destaque em tributos a Clara Nunes, a artista também valoriza a produção regional ao interpretar sambas de Santa Catarina, como ‘Salve o Samba’, de Jandira Souza.
Adriano Martins: Contrabaixista formado pelo Conservatório de Tatuí, atua com destaque na cena de jazz e música instrumental brasileira, integrando projetos como o Trio Abaporu e o Daniel Barden Quarteto.
Israel Felipe: Baterista com mais de 20 anos de experiência, educador e produtor cultural, possui trajetória marcada pela participação em diversos projetos e festivais, entre eles a Virada Cultural Paulista.
PROGRAMAÇÃO
16/11 – Show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, com Ju Queiroz, Adriano Martins e Israel Felipe - Samba, Bossa Nova e MPB
07/12 – Show de encerramento ‘Paulo Maia e Convidados’, com Paulo Maia, Anderson de Paula e Denise Amaral – MPB