A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza neste domingo (16), às 10h, a quarta apresentação da 17ª temporada do Projeto ‘Um Canto no Botânico’, com o show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, dos artistas Jú Queiroz, Adriano Martins e Israel Felipe. A entrada é gratuita. O projeto ‘Um Canto no Botânico’ tem como objetivo oferecer ao público uma rica opção cultural aos domingos, divulgando os talentos musicais de artistas de Bauru e região.

O show será na Praça dos Bambus do Jardim Botânico Municipal de Bauru. Os músicos prometem uma viagem sonora pelas diversas fases do samba brasileiro, com o show ‘Samba Raiz: Da Tradição à Contemporaneidade’, que celebra a riqueza e a evolução desse gênero tão marcante da nossa cultura, em um formato intimista e cheio de emoção.

Com arranjos minimalistas para voz, baixo e bateria, o show percorre diferentes vertentes do samba, como samba-canção, partido-alto, bossa nova e MPB, valorizando a poesia, o ritmo e a expressão dos grandes mestres da música popular brasileira. O repertório homenageia nomes consagrados, passando por Dolores Duran, Cartola, Elizeth Cardoso, Clara Nunes e Zeca Pagodinho, entre outros, com interpretações cheias de sensibilidade e personalidade.