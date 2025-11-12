O Centro de Dança Giracorpo realiza nesta sexta-feira (21), às 19h30, o segundo dia do XXVII Festival de Dança Giracorpo, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. A programação une a tradição do balé clássico à riqueza cultural brasileira, em um espetáculo que promete encantar o público.

A primeira parte da noite será dedicada à Suíte “Le Jardin Animé”, composta pelo Ato III do balé Le Corsaire, baseado no poema de Lord Byron. A coreografia original de Marius Petipa ganha nova vida na remontagem de Merene Lobato, com participação das turmas de balé pré-intermediário e intermediário da escola. O público poderá apreciar o pas de trois de odaliscas, as variações de Medora e Gulnare e o corpo de baile que representa um jardim repleto de flores e fontes mágicas — trecho que, originalmente, era conhecido como Pas de Fleurs.

Encerrando a noite, o espetáculo “Brasilidades” celebra a diversidade cultural do país. A apresentação mescla música, poesia e dança, homenageando nomes como Cartola, Milton Nascimento, Gal Costa, Cora Coralina e Drummond. Cada performance é um tributo à alma brasileira e à força da arte nacional.