11 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BOTUCATU

Presa suspeita de gerenciar contabilidade de grupo criminoso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Operação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e contou com participação do Grupo de Operações Especiais (GOE)
Operação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e contou com participação do Grupo de Operações Especiais (GOE)

Botucatu - Operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) resultou, nesta segunda-feira (10), na prisão de uma mulher de 30 anos que, segundo a Polícia Civil, integrava uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e seria a responsável pela contabilidade do comércio ilegal na cidade de Sorocaba e região.

A investigada estava com a prisão preventiva decretada por integrar uma organização criminosa armada e por associação para o tráfico de drogas. Ela foi localizada pelos policiais civis no Conjunto Habitacional José Antonio Lungo e teve o celular apreendido para investigações. Após ser apresentada na Delegacia Seccional de Botucatu, ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários