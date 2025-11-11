Botucatu - Operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) resultou, nesta segunda-feira (10), na prisão de uma mulher de 30 anos que, segundo a Polícia Civil, integrava uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e seria a responsável pela contabilidade do comércio ilegal na cidade de Sorocaba e região.

A investigada estava com a prisão preventiva decretada por integrar uma organização criminosa armada e por associação para o tráfico de drogas. Ela foi localizada pelos policiais civis no Conjunto Habitacional José Antonio Lungo e teve o celular apreendido para investigações. Após ser apresentada na Delegacia Seccional de Botucatu, ficou à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.