O clima natalino tomou conta dos Altos da Cidade na noite desta terça-feira (11), com a chegada do Papai Noel à 20ª edição do Natal Mágico da Jalovi. O evento, realizado na unidade da rua Antônio Alves, reuniu várias gerações em uma celebração marcada por emoção, música e encanto.
A festa contou com a apresentação da Camerata de Cordas da ABDA, com a participação dos personagens Stitch e Angel, além do palhaço Faísca, que animou os pequenos com canções de Natal.
Para o empresário Gabriel Lot Vieira, proprietário da Jalovi, a festa representa um sonho realizado. “Faz vinte anos que a gente faz essa festa para toda família, para celebrar o nascimento do Menino Jesus e agradecer o ano que a gente teve”, afirma.
O gerente Nilo Sérgio Alves Júnior reforça que o principal objetivo da iniciativa é espalhar o espírito do Natal e manter viva uma tradição que atravessa gerações. De acordo com ele, há jovens que participam desde quando eram crianças.
"Todo ano, nossos clientes questionam quando vai acontecer o evento. Se tornou tão tradicional que já não é mais possível deixar de fazer", diz Nilo.
O final da festa foi marcado por uma cascata de luzes na fachada da loja, que ficará acesa até o final do ano. Depois da inauguração, o Papai Noel fez a alegria da criançada e tirou foto com todas elas.