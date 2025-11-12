12 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ESPÍRITO NATALINO

Natal Mágico da Jalovi celebra 20 anos de tradição em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
Jair, Eliane e Gabriel Lot Vieira com o Papai Noel, palhaço Faísca e os personagens Stitch e Angel
Jair, Eliane e Gabriel Lot Vieira com o Papai Noel, palhaço Faísca e os personagens Stitch e Angel

O clima natalino tomou conta dos Altos da Cidade na noite desta terça-feira (11), com a chegada do Papai Noel à 20ª edição do Natal Mágico da Jalovi. O evento, realizado na unidade da rua Antônio Alves, reuniu várias gerações em uma celebração marcada por emoção, música e encanto.

A festa contou com a apresentação da Camerata de Cordas da ABDA, com a participação dos personagens Stitch e Angel, além do palhaço Faísca, que animou os pequenos com canções de Natal.

Para o empresário Gabriel Lot Vieira, proprietário da Jalovi, a festa representa um sonho realizado. “Faz vinte anos que a gente faz essa festa para toda família, para celebrar o nascimento do Menino Jesus e agradecer o ano que a gente teve”, afirma.

O gerente Nilo Sérgio Alves Júnior reforça que o principal objetivo da iniciativa é espalhar o espírito do Natal e manter viva uma tradição que atravessa gerações. De acordo com ele, há jovens que participam desde quando eram crianças.

"Todo ano, nossos clientes questionam quando vai acontecer o evento. Se tornou tão tradicional que já não é mais possível deixar de fazer", diz Nilo.

O final da festa foi marcado por uma cascata de luzes na fachada da loja, que ficará acesa até o final do ano. Depois da inauguração, o Papai Noel fez a alegria da criançada e tirou foto com todas elas.

Gabriel e Eliane com os pequenos Theodoro e Stephano
Gabriel e Eliane com os pequenos Theodoro e Stephano
Crianças esperaram ansiosas pelo Papai Noel
Crianças esperaram ansiosas pelo Papai Noel
Bauenses prestigiaram os 20 anos do Natal Mágico Jalovi
Bauenses prestigiaram os 20 anos do Natal Mágico Jalovi
Cascata de Luzes Foto: Douglas Willian
Cascata de Luzes Foto: Douglas Willian
Palhaço Faísca , Papai Noel e Gabriel Lot Vieira
Palhaço Faísca , Papai Noel e Gabriel Lot Vieira
Palhaço Faísca
Palhaço Faísca
Camerata de Cordas da ABDA
Camerata de Cordas da ABDA

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários