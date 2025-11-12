O clima natalino tomou conta dos Altos da Cidade na noite desta terça-feira (11), com a chegada do Papai Noel à 20ª edição do Natal Mágico da Jalovi. O evento, realizado na unidade da rua Antônio Alves, reuniu várias gerações em uma celebração marcada por emoção, música e encanto.

A festa contou com a apresentação da Camerata de Cordas da ABDA, com a participação dos personagens Stitch e Angel, além do palhaço Faísca, que animou os pequenos com canções de Natal.

Para o empresário Gabriel Lot Vieira, proprietário da Jalovi, a festa representa um sonho realizado. “Faz vinte anos que a gente faz essa festa para toda família, para celebrar o nascimento do Menino Jesus e agradecer o ano que a gente teve”, afirma.