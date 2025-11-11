“Bidou!” O meia Denner, de 25 anos, retorna ao Noroeste após dois empréstimos em sequência no segundo semestre deste ano, período em que defendeu o Anápolis, em sete jogos, e o Paysandu, em 18. Ele volta a vestir a camisa do Norusca no Paulistão 2026. No estadual deste ano, disputou oito partidas pelo Alvirrubro.

O nome e o contrato definitivo do atleta foram oficializados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (11).

Canhoto, Denner atua como meio-campista e tem 1,83 metro de altura. Antes de chegar ao Noroeste, defendeu o Tombense (MG), onde disputou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.