JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
PAULISTÃO 2026

Meia Denner retorna de empréstimo e reforça o Noroeste

Por Bruno Freitas | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas/Arquivo Noroeste
Denner em treino no Alfredão, em janeiro

“Bidou!” O meia Denner, de 25 anos, retorna ao Noroeste após dois empréstimos em sequência no segundo semestre deste ano, período em que defendeu o Anápolis, em sete jogos, e o Paysandu, em 18. Ele volta a vestir a camisa do Norusca no Paulistão 2026. No estadual deste ano, disputou oito partidas pelo Alvirrubro.

O nome e o contrato definitivo do atleta foram oficializados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (11).

Canhoto, Denner atua como meio-campista e tem 1,83 metro de altura. Antes de chegar ao Noroeste, defendeu o Tombense (MG), onde disputou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Denner Fernando Melz é natural de Itapiranga (SC). Ele iniciou a carreira no Juventude (RS), onde permaneceu por 12 anos e foi profissionalizado. Depois, defendeu Athletico (PR), Chapecoense (SC), Sport (PE), CRB (AL) e Grêmio Novorizontino, antes de se transferir para Minas Gerais.

Denner estará à disposição do técnico Guilherme Alves e da comissão técnica do Norusca na pré-temporada, que começa no dia 17 de novembro.

