JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
ÀS MARGENS DA SP-255

Avião agrícola cai entre Jaú e Barra Bonita e piloto morre

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/redes sociais
Aeronave caiu em uma área de canavial

Um avião agrícola de pequeno porte caiu, na tarde desta terça-feira (11), em um canavial entre as cidades de Jaú e de Barra Bonita, nas proximidades da praça de pedágio da rodovia SP-255. O piloto, que não teve a identidade divulgada, não resistiu e teve a morte constatada no local.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários de uma usina, por volta das 16h35, para atender a ocorrência.

Quando as equipes de resgate chegaram, constataram que o piloto, único ocupante da aeronave, que pertenceria a essa usina, estava morto e que havia vazamento de combustível.

Segundo a polícia, não chegou a ocorrer nenhuma explosão nem durante e nem após a queda. O local segue isolado para a realização de perícia. O caso é acompanhado pelo JCNET/Sampi.

