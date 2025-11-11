Um avião agrícola de pequeno porte caiu, na tarde desta terça-feira (11), em um canavial entre as cidades de Jaú e de Barra Bonita, nas proximidades da praça de pedágio da rodovia SP-255. O piloto, que não teve a identidade divulgada, não resistiu e teve a morte constatada no local.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, a Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários de uma usina, por volta das 16h35, para atender a ocorrência.

Quando as equipes de resgate chegaram, constataram que o piloto, único ocupante da aeronave, que pertenceria a essa usina, estava morto e que havia vazamento de combustível.