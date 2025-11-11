Igaraçu do Tietê - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (11), operação visando desarticular esquema de tráfico internacional de drogas com envio de substâncias controladas via postal, oriundas da Suécia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e Jardinópolis, tendo como alvos duas investigadas que receberiam encomendas internacionais contendo substâncias utilizadas como adulterantes da cocaína.

A investigação teve início em julho de 2022, após a apreensão, pela Receita Federal, em Curitiba/PR, de uma encomenda internacional contendo substâncias controladas pela PF por serem comumente utilizadas como diluentes ou adulterantes da cocaína.

A remessa, proveniente da Suécia, estava endereçada a uma destinatária em Jardinópolis. No decorrer das apurações, surgiram novos elementos que apontaram para a participação de uma segunda investigada, que também recebeu encomenda internacional vinda da Suécia no mesmo endereço.