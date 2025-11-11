Jaú - A Polícia Civil identificou o condutor de uma motocicleta que, na semana passada, ao "empinar" o veículo no Jardim Carolina, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), acabou atingindo e derrubando um ciclista de 53 anos. A vítima sofreu lesões graves e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Jaú.

O acidente ocorreu na última quarta-feira (5), na rua Fernando Almeida Prado Júnior. Ciclista e motociclista seguiam na mesma direção quando, durante manobra perigosa, o segundo acabou atingindo o primeiro, que caiu e bateu sua cabeça no chão.

O motociclista, de 23 anos, apresentou-se nesta terça-feira (11) à Polícia Civil, acompanhado de advogado, e teve a sua moto apreendida. O caso já era investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.