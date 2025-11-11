A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) dá início nesta quarta-feira (12), às 8h30, aos preparativos para o 54.º Prêmio Destaques do Ano, considerado o maior reconhecimento empresarial do Centro Paulista. O lançamento será realizado na sede da entidade, na rua Agenor Meira, 9-10, e reunirá empresários, autoridades, imprensa e convidados, marcando o ponto de partida para mais uma edição do evento.

Segundo a Acib, o anúncio acontece com antecedência justamente em razão do sucesso alcançado em 2025, apontado como um dos melhores dos últimos anos em visibilidade e participação. A entidade destaca que o objetivo é manter o padrão de excelência e ampliar as oportunidades de engajamento da classe empresarial e da comunidade local.

De acordo com a diretoria, o encontro será também uma forma de agradecer aos patrocinadores, apoiadores e homenageados da última edição, além de abrir espaço para novas parcerias. A população bauruense está convidada a acompanhar o lançamento, que servirá como uma oportunidade para quem deseja participar da próxima edição do prêmio, seja como patrocinador, parceiro ou indicado.