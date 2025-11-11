Imagine chegar em casa e dar de cara com uma cobra de quase dois metros na porta. O susto foi real para os moradores do Residencial Inês, prédio situado no Centro de Bauru, na tarde desta segunda-feira (10).
Segundo o zootecnista Luiz Pires, que foi diretor do Zoológico de Bauru por 36 anos, o visitante inusitado é uma cobra-verde, espécie comum em locais próximos a áreas de vegetação e, felizmente, não peçonhenta.
O biólogo Vinicius Sementili Cardoso explica que essa espécie se alimentam de pequenos répteis, anfíbios, aves e roedores, ajudando no equilíbrio ambiental. “Mesmo em áreas urbanas, elas controlam pragas que podem causar doenças”, destaca.
A orientação, em casos como esse, é não tentar capturar ou ferir o animal. “Afaste crianças e pets, cubra a cobra com um balde ou caixa, se possível, e chame o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental”, reforça o biólogo.
Os bombeiros foram acionados e realizaram o resgate com segurança, devolvendo a cobra à natureza.