Na carta são estabelecidas seis linhas estruturantes de atuação: Governança, Transparência e Educação Ambiental; Finanças Verdes e Inovação; Justiça Climática; Cidades Adaptadas, Resilientes e Circulares; Conservação, Restauração e Sustentável da Biodiversidade e Oceano e Economia de Baixo Carbono e Transição Energética. Para cada uma delas, são definidos objetivos e compromissos, como a promoção da governança climática intersetorial e articulação entre estado e municípios no enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas e no fortalecimento da resiliência climática.

“Com base em uma trajetória de liderança ambiental e capacidade técnica reconhecida, São Paulo consolida seu papel estratégico na mitigação, adaptação e resiliência climáticas”, afirma a apresentação assinada pelo governador Tarcísio de Freitas. No texto, ele enfatiza que “com planejamento e uma governança bem estabelecida, o estado demonstra que a transição para uma economia de baixo carbono é uma oportunidade para gerar emprego, renda, conhecimento e competitividade”.

O Governo de São Paulo divulgou, nesta segunda-feira (10), a carta final de compromissos do Summit Agenda SP+Verde, evento pré-COP realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. Nela, reforça o compromisso do estado de São Paulo com o desenvolvimento sustentável e convida governos, empresas, instituições financeiras, universidades e organizações da sociedade civil a unirem esforços para transformar compromissos em resultados concretos.

A carta relembra os planos que norteiam a agenda climática no estado, como o Plano de Ação Climática 2050 e o Plano de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), além da Política Estadual de Mudanças Climáticas, e destaca também a governança criada para garantir integração e participação social, por meio do Comitê Gestor e do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, implementados em 2024.

Relembra, ainda, os avanços já conquistados pelo estado de São Paulo nos diferentes campos como, por exemplo, o econômico e fiscal, que promovem o desenvolvimento sustentável por meio de políticas tributárias atrativas, incentivos setoriais, linhas de financiamento competitivas, capacitações e suporte com foco na economia verde e na transição para uma economia de baixo carbono. São Paulo também é pioneiro no Brasil na implementação de programas de restauração e de Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs), ao contar com 61 grupos já estabelecidos com indígenas, quilombolas, pescadores e produtores agrícolas. Além disso, o estado possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 59% de toda a energia disponível proveniente de fontes renováveis, acima da média nacional, de 50%.

Compromissos

Entre os compromissos descritos no documento, São Paulo prevê a busca da neutralidade das emissões de GEE até 2050 e ampliação da participação de energias renováveis na matriz energética. Já na conservação e restauração, prevê 37,5 mil hectares restaurados até 2026 e 1,5 milhão de hectares até 2050. Na promoção de cidades adaptadas, resilientes e circulares, a despoluição dos rios e a universalização do saneamento são destaque, além do aprimoramento da gestão de resíduos. Já nas finanças verdes e inovação, se compromete a buscar recursos para a ampliação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e ampliar linhas de crédito para apoiar pequenas e médias empresas a avançarem para modelos de baixo carbono.

Convite à ação