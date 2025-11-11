11 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
JAÚ-BAURU

A caminho de Bauru, caminhão dos Bombeiros sofre pane e pega fogo

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Internet
Caminhão pegou fogo durante trajeto entre Jaú e Bauru
Caminhão pegou fogo durante trajeto entre Jaú e Bauru

Um caminhão do Corpo de Bombeiros, que seguia de Jaú para Bauru onde faria um serviço administrativo, pegou fogo na manhã desta terça-feira (10), no quilômetro 211 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). A Polícia Militar Rodoviária prestou auxílio no local.

Segundo o que apurou a reportagem, o condutor estava sozinho e percebeu fumaça saindo do motor. Rapidamente, as chamas se alastraram, e ele parou no acostamento para apagar o fogo. A parte frontal do veículo foi destruída, mas o motorista conseguiu evitar que todo o caminhão fosse tomado pelas chamas. Experiente em decorrência da função, ele não se feriu.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários