Um caminhão do Corpo de Bombeiros, que seguia de Jaú para Bauru onde faria um serviço administrativo, pegou fogo na manhã desta terça-feira (10), no quilômetro 211 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), na altura de Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru). A Polícia Militar Rodoviária prestou auxílio no local.

Segundo o que apurou a reportagem, o condutor estava sozinho e percebeu fumaça saindo do motor. Rapidamente, as chamas se alastraram, e ele parou no acostamento para apagar o fogo. A parte frontal do veículo foi destruída, mas o motorista conseguiu evitar que todo o caminhão fosse tomado pelas chamas. Experiente em decorrência da função, ele não se feriu.