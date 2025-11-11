O Jardim Botânico Municipal de Bauru inaugura nesta quarta-feira (12) a nova mostra fotográfica do projeto “Natureza em Foco”. Intitulada “Primatas Brasileiros”, a exposição traz uma seleção de imagens captadas pelo fotógrafo Luiz Pires, que é zootecnista de formação e atuou como diretor do Zoológico Bauru por 36 anos, até sua aposentadoria em 2019.

Ele, que dedicou décadas à conservação da fauna e agora se volta à arte de retratar a biodiversidade do país. As fotografias de Pires foram registradas em diversas expedições por biomas brasileiros e buscam revelar a beleza, o comportamento e a singularidade desses animais. O Brasil abriga a maior diversidade de primatas do planeta, com cerca de 150 espécies.

A exposição estará aberta ao público no Centro de Visitação do Jardim Botânico, de terça-feira a domingo, das 8h às 16h. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Bauru e da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, por meio do Jardim Botânico Municipal, com apoio das Empresas Amigas da Natureza.