A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta terça-feira (11) as inscrições do edital para a Semana do Samba. As inscrições devem ser feitas até domingo (16), de forma online, com formulários para MEI, pessoa física e pessoa jurídica. O edital e os formulários para as inscrições estarão disponíveis a partir desta terça-feira em https://www2.bauru.sp.gov.br/cultura/editais.aspx

A Semana do Samba será de 28 de novembro a 6 de dezembro. Serão contratadas até seis apresentações do estilo samba e pagode, com repertório autoral ou cover, com o valor de R$ 3.000,00 cada. Os grupos devem ter, pelo menos, três integrantes.

Em caso de dúvidas ou para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura no e-mail acaocultural@bauru.sp.gov.br, ou no telefone e WhatsApp (14) 3235-9350, com funcionamento das 8h às 12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira.