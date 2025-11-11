O Brasil vai mostrar ao mundo que, na transição para uma mobilidade de zero emissões, os biocombustíveis são a forma mais eficiente, e econômica, de substituir combustíveis fósseis.

Estudo da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), “Caminhos para a Descarbonização: a pegada de carbono no ciclo de vida do veículo’”, em parceria com o BCG (Boston Consulting Group), demonstra que os veículos brasileiros que utilizam etanol têm a menor pegada de carbono do mundo quando avaliado o ciclo de vida “do Berço ao Túmulo” – análise de ciclo de vida que leva em consideração a pegada de carbono do desde a extração das matérias-primas até o descarte final do veículo.

Desde 2003, quando estabeleceu como meta a substituição de 20% dos combustíveis convencionais por combustíveis alternativos, a União Europeia discute se os biocombustíveis são uma solução para o aquecimento global ou parte do problema. Para os críticos, as culturas energéticas concorrem com a produção de alimento e o debate “food versus fuel” tem sido um dos principais argumentos contra a ampliação do seu uso. A elevação dos preços de óleo de soja e milho, no início de 2025, corroboraria essa tese.