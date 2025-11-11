11 de novembro de 2025
EM PROMISSÃO

Mulher é presa suspeita de tentar matar ex-namorado com estilete

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Com a ajuda da irmã, vítima conseguiu conter a autora até a chegada da Polícia Militar (PM)
Com a ajuda da irmã, vítima conseguiu conter a autora até a chegada da Polícia Militar (PM)

Promissão - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (9), em Promissão (120 quilômetros de Bauru), suspeita de tentar matar o ex-namorado com um estilete.

Equipe da PM foi acionada, inicialmente, para atender uma ocorrência de desinteligência de casal no Jardim Mariluz, onde uma mulher estaria armada com estilete.

No local, um homem contou aos policiais que estava na residência da sua mãe quando foi atacado por sua ex-namorada com o objeto ao passar por um corredor.

Segundo ele, inconformada com o fim do relacionamento, a mulher dizia que iria matá-lo. Com a ajuda da irmã, o homem conseguiu contê-la até chegada da PM.

A suspeita foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e permaneceu à disposição da Justiça na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

