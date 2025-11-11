Depois da calmaria...

A sessão desta segunda-feira (10) da Câmara Municipal de Bauru foi, talvez, a mais rápida dos últimos tempos. Terminou às 16h53. Mas a calmaria é aparente. A tempestade ainda está por vir, impulsionada por dois projetos de lei (PL) de autoria da prefeita Suéllen Rosim (PSD).

...vem a tempestade

O primeiro PL já tramita na Casa e se trata do projeto de lei que pede autorização aos vereadores para uma possível concessão da coleta e destinação do lixo urbano de Bauru. O segundo deu entrada na sessão desta segunda e refere-se ao projeto que autoriza a prefeitura a contratar empréstimo de R$ 111 milhões com a Desenvolve-SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Objetivo é fazer asfalto em ruas de terra e recape.

Bastidores incomodados

Além das críticas da oposição, o projeto de lei que libera a concessão do lixo à iniciativa privada gera incômodo a parte dos vereadores da base do governo na Câmara. Há uma discussão entre eles sobre a necessidade de a prefeita pedir autorização do Legislativo, o que, na prática, significa, no mínimo, dividir os ônus com os vereadores.