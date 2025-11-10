Com faixas e cartazes, coletores de lixo vinculados à Emdurb protestaram nesta segunda-feira (10) à tarde, na Câmara Municipal de Bauru, contra o projeto de lei (PL) da prefeitura que pede autorização ao Poder Legislativo para fazer a concessão dos serviços de coleta e destinação do lixo urbano à iniciaiva privada. A prefeita Suéllen Rosim (PSD) diz que uma das cláusulas junto à possível futura contratada será a da estabilidade no emprego dos coletores por pelo menos um ano.

Os trabalhadores da coleta de lixo decidiram, na semana passada, entrar em mobilização permanente contra o Projeto de Lei que propõe a concessão do serviço à iniciativa privada por meio de Parceria Público-Privada (PPP). A decisão foi tomada em assembleia realizada junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), na quarta-feira (5), no pátio da empresa, logo no início do expediente. Embora a categoria afirme que, por ora, pretende evitar prejuízos à população, uma greve não está descartada.

Nesta terça-feira (11), às 9h, o Sinserm apresentará sua posição contrária à proposta na reunião pública da Comissão de Justiça do Legislativo.