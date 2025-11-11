A campanha “Papai Noel dos Correios” foi lançada no interior do estado de São Paulo, nesta segunda-feira (10), na Creche São Paulo, em Bauru. No evento, as crianças da instituição entregaram suas cartinhas ao bom velhinho, que esteve acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "carteirita".
Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase sete milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.
Como funciona
Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras.
Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas nos pontos de adoção e no blog da campanha. Até o momento, a campanha já recebeu mais de 130 mil cartas para adoção, somadas as cartas físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no Blog do Noel. Muitas cartinhas pedem bonecas, carrinhos de controle remoto, material escolar e bicicletas.
Para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, madrinhas e padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. As datas, locais e horários dos pontos de adoção, por estado, estão disponíveis no endereço http://blognoel.correios.com.br/.
Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog.
A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicadas no Blog e conforme cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.
Como enviar uma carta
Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas. Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança. O envio pode ser feito de duas formas: nas agências participantes ou pelo Blog do Noel.
Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios, as cartas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.
As histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2025 podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa: @Correiosbr (X), @correios (Facebook) e @correiosoficial (Instagram).