A campanha “Papai Noel dos Correios” foi lançada no interior do estado de São Paulo, nesta segunda-feira (10), na Creche São Paulo, em Bauru. No evento, as crianças da instituição entregaram suas cartinhas ao bom velhinho, que esteve acompanhado do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, e da carismática mascote carteira Maria Cristina, a "carteirita".

Há 36 anos, essa corrente do bem une esforços da estatal e da sociedade para atender os pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A cada edição, a campanha reforça valores de inclusão, diversidade, representatividade, integridade e transparência. Em três décadas, quase sete milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando a ação completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas.

Como funciona