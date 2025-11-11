O Hospital Estadual de Bauru (HEB), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo sob gestão da Famesp, completa 23 anos de fundação nesta terça-feira, dia 11 de novembro, consolidando-se como uma das principais referências em assistência hospitalar, ensino e pesquisa na região. Para marcar a data, o hospital promove, até sexta-feira (14), a Exposição Multimídia “Orgulho em Pertencer”, uma ação que integra o projeto institucional voltado à valorização dos trabalhadores e ao fortalecimento da cultura organizacional.
Realizada no Auditório Sírius, a exposição ficará aberta para trabalhadores até quinta (13), das 9h às 15h e das 17h às 21h, e no dia 14, das 9h às 11h. Transformado em um ambiente de inspiração e reconhecimento, o espaço apresenta uma linha do tempo em painéis temáticos, vídeos com depoimentos de trabalhadores, fotografias históricas, relatos de pacientes, além de contar com o Espaço Covid, que preserva as memórias do período pandêmico com equipamentos, registros e acesso ao site Narrativas Covid (https://narrativascovid.famesp.org.br/).
Um dos momentos simbólicos proporcionados aos visitantes é a “Árvore do Pertencimento”, onde os profissionais podem deixar suas digitais, representando a união e o compromisso coletivo que sustentam o hospital. O encerramento, no dia 14 de novembro, contará com a presença de diretores da Famesp, organização gestora do HEB, e parceiros institucionais.
O projeto
O Projeto Orgulho de Pertencer, iniciado em maio de 2025, busca reconhecer o papel essencial dos trabalhadores do HEB, promovendo ações que valorizam o engajamento, o bem-estar e o clima organizacional.
“Esse Projeto tem como objetivo compartilhar com nossos profissionais e parceiros toda a trajetória construída ao longo dos anos. O hospital alcançou sua excelência em atendimento graças às pessoas que, com dedicação e compromisso, oferecem o seu melhor todos os dias para salvar e cuidar de vidas”, destaca a diretora administrativa Patrícia Araújo Lantman de Souza.
“É um projeto que resgata os pontos fortes do HEB, que, mesmo diante de momentos desafiadores como o enfrentamento da COVID-19, manteve-se firme e se consolidou como referência em cuidado e compromisso com a vida”, diz. “Também não podemos deixar de reconhecer nossos parceiros e voluntários, que contribuem para tornar o hospital um ambiente mais acolhedor, humano e leve”, finaliza Patrícia.
“Neste ano em que o Hospital Estadual de Bauru completa 23 anos, nós preparamos essa exposição Orgulho em Pertencer para homenagear os funcionários que fazem parte dessa história. A mostra foi pensada com muito carinho para valorizar as pessoas que, com seu trabalho e dedicação, constroem o dia a dia do hospital. Esperamos que todos visitem, se emocionem e se reconheçam nessa história que estamos construindo juntos”, ressalta Nathaly Hatore Marques da Silva, diretora de assistência multiprofissional do HEB.
“Mais do que celebrar 23 anos, queremos destacar as pessoas que fazem o HEB acontecer todos os dias. Hoje, são mais de 1,7 mil trabalhadores. E cada história contada reflete o verdadeiro significado de pertencer a esta instituição”, afirma a diretora-executiva, Deborah Maciel Cavalcanti Rosa. "Nessas mais de duas décadas de história, o Hospital Estadual de Bauru reafirma seu compromisso com a qualidade, a inovação e a humanização, sendo um importante centro de ensino e campo de formação para profissionais da saúde", completa a diretora, que está à frente desta gestão desde março de 2015, mas se tornou funcionária do HEB em 2005 e, entre 2003 e 2004 foi residente médica da FMB-Unesp na instituição.
Com serviços de alta complexidade, o HEB é referência regional em hemodiálise, cirurgias cardíacas, oncologia, tratamento de queimaduras, entre outros atendimentos especializados. Durante a pandemia de Covid-19, a unidade foi referência para o tratamento da doença e teve suas experiências registradas no portal Narrativas Covid.
Em 2024, o HEB se tornou o primeiro hospital geral público do Estado a conquistar a acreditação ACSA (Agência de Qualidade da Saúde da Andaluzia) — certificação internacional que reconhece a excelência na gestão e na assistência hospitalar.