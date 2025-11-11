O Hospital Estadual de Bauru (HEB), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo sob gestão da Famesp, completa 23 anos de fundação nesta terça-feira, dia 11 de novembro, consolidando-se como uma das principais referências em assistência hospitalar, ensino e pesquisa na região. Para marcar a data, o hospital promove, até sexta-feira (14), a Exposição Multimídia “Orgulho em Pertencer”, uma ação que integra o projeto institucional voltado à valorização dos trabalhadores e ao fortalecimento da cultura organizacional.

Realizada no Auditório Sírius, a exposição ficará aberta para trabalhadores até quinta (13), das 9h às 15h e das 17h às 21h, e no dia 14, das 9h às 11h. Transformado em um ambiente de inspiração e reconhecimento, o espaço apresenta uma linha do tempo em painéis temáticos, vídeos com depoimentos de trabalhadores, fotografias históricas, relatos de pacientes, além de contar com o Espaço Covid, que preserva as memórias do período pandêmico com equipamentos, registros e acesso ao site Narrativas Covid (https://narrativascovid.famesp.org.br/).

Um dos momentos simbólicos proporcionados aos visitantes é a “Árvore do Pertencimento”, onde os profissionais podem deixar suas digitais, representando a união e o compromisso coletivo que sustentam o hospital. O encerramento, no dia 14 de novembro, contará com a presença de diretores da Famesp, organização gestora do HEB, e parceiros institucionais.