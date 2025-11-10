Pirajuí - Um homem de 44 anos foi alvo de disparos de arma de fogo, no início da madrugada deste domingo (9), quando estava na porta de sua residência, no bairro Nova Pirajuí, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). Atingido na perna, ele foi socorrido e não corre risco de morte. O autor fugiu e o caso, registrado no plantão policial de Bauru como tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil.

Conforme apurado pela reportagem, a vítima vinha recebendo ameaças de morte e, no dia dos fatos, foi surpreendida pelos disparos, efetuados por uma pessoa que estava dentro de um automóvel.

O autor fugiu e o homem baleado foi socorrido por populares e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade, onde permaneceu internado aguardando transferência para cirurgia.