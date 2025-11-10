Seis crianças moradoras de Agudos procuraram a UPA da cidade nesta segunda-feira (10) com queixas de ardência nos olhos e vista embaçada. Todas participaram de um festival de pipas realizado na tarde de domingo (9), na cidade.

De acordo com informações preliminares, elas permanecem em atendimento e, por precaução, serão encaminhadas ao Hospital dos Olhos, em Bauru, para a realização de exames mais detalhados.

Uma das mães teria relado que o filho começou a sentir incômodo após perceber diversas linhas de pipas se cruzando durante as brincadeiras. A suspeita dos familiares é de que o cerol — mistura cortante e proibida feita com vidro moído e cola — possa ter entrado em contato com os olhos das crianças.