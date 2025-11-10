A Polícia Civil investiga se um homem de 26 anos abusou de sua afilhada de 10, neste domingo (9), em Mineiros do Tietê (a 65 quilômetros de Bauru). Ele é suspeito de ter passado a mão nas partes íntimas da criança, quando ambos saíram para buscar vinagre para um churrasco.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), equipes da Polícia Militar foram acionadas até o endereço solicitado e conduziram as partes à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. No local, a mãe da criança confirmou que sua filha saiu com o investigado até a casa dele para buscar vinagre e acrescentou que não verificou qualquer sangramento ou outro sinal de violação sexual. No entanto, a menina afirmou que o padrinho já mostrara seu órgão genital em outras ocasiões, mas que ela teve medo de contar à mãe. A informação foi negada pelo homem.

‘Como não havia sangramento, sinais de violência, lesão, testemunhas, mensagens de áudio ou imagem que comprovem o ato, somente a versão da vítima que foi dada a sua genitora, ela necessita ser inquirida, devido à idade, por psicólogos e profissionais que atestem sua veracidade’, aponta a autoridade policial no BO.